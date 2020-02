Bár a Haas-csapat az utolsók között, a téli tesztelés első napjának reggelén, azaz szűk két hét múlva leplezi le hivatalosan a 2020-as autóját, mégis ők lettek az elsők, akik megmutatták a járgányt, pontosabban az új festést.

We couldn’t wait any longer… 🤩

Presenting our new look for 2020 🔥#VF20 #HaasF1 pic.twitter.com/EJAYq6C6NY

— Haas F1 Team (@HaasF1Team) February 6, 2020