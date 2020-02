Több versenyzőhöz hasonlóan Lewis Hamilton szerződése is lejár 2020-ban, a hatszoros világbajnok és a Mercedes – a főnök Toto Wolff állítása szerint – a napokban-hetekben kezdi majd meg az érdemi tárgyalásokat a közös folytatásról.

A pletykák, spekulációk szerint a Mercedes évi 50 millió dollárig menne el, Hamilton viszont ennél is többet kér.

„Lewis ennyire tartja magát. Kiemelkedő versenyző, aminek megvan a maga ára, és szerintem ezt a Mercedesnél is értik.”

A Mercedesen kívül csak a Ferrari tudna ilyen sztárgázsit ajánlani Hamiltonnak, de Horner nem hiszi, hogy az olaszoknál köt ki:

„Bernie Ecclestone mindig azt mondta, hogy minden versenyző szeretné a Ferrarinál befejezni a pályafutását, de Lewis esetében talán nincs ez így. Mindig is különutas volt, úgy tűnik, jól érzi magát a jelenlegi környezetében, és ha ráadásul az a legversenyképesebb csapat is, miért is váltana csak azért, hogy más színekben vezessen?”