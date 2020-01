Az utóbbi évek nagy őrülete az aktuális szezon kezdete előtt, hogy a csapatok olyan videókat mutogatnak a közösségi médiában, amiken nem látszik semmi, de hallatszik az új autó beindítása.

A Mercedes idei ilyen (valójában értelmetlen) videóján már túl vagyunk, úgyhogy gyorsan Maranellóban is beröffentették a 2020-as gépet. Így szól:

