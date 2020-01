Kiválasztotta rajtszámát Nicholas Latifi, a kanadai azzal a 6-ossal versenyez majd, amellyel Nico Rosberg 2016-ban megnyerte a bajnoki címet.

Rosberg rögtön a bajnoki címe után visszavonult, a rajtszáma azonban 2017-ben és 2018-ban még nem volt elérhető. Tavaly már az lett volna, mert a szabályok szerint egy F1-es versenyző karrierje akkor tekinthető befejezettnek a sorozatban, ha egymás után két idényben nem indul.

“A hatos számot választottam. Ennek oka, hogy Torontóból származom, Torontót pedig úgy is ismerik, hogy ‘A Hatos’. Ha onnan származol, a telefonszámod körzetszáma 416 vagy 617” – indokolta döntését Latifi.

