A Ferrari egyértelműen komolyan tervez Charles Leclerc-rel, hiszen karácsony előtt egészen 2024-ig hosszabbítottak a csapatnál 2019-ben bemutatkozott ifjoncukkal.

Úgy tűnik, nem szeretnék elszalasztani az újabb potenciális sztárpilótát, ugyanis most a pilóta öccsét, a 19 éves Arthurt is leszerződtették, a kisebbik Leclerc – a szintén most igazolt, 15 éves svéd Dino Beganovic – olyan nevekhez csatlakozik a Ferrari-akadémián, mint Mick Schumacher, Robert Shwartzman, Callum Ilott, Marcus Armstrong, Giuliano Alesi (mindannyian Forma-2), Enzo Fittipaldi (Forma-3) és Gianluca Petecof (FREC).

Arthur Leclerc 2019-ben a német Forma-4-es bajnokságban versenyzett, 4. lett, idén az Európai Regionális Forma-3-ba lép fel a Premánál.