A 2010-es években fordult elő először a Ferrari történetében, hogy egy évtizeden belül se egyéni, se konstruktőri címet nem nyert. Utoljára 2008-ban volt bajnok a Ferrari a konstruktőrök között.

A 2010-es évek elején Fernando Alonso kétszer is az utolsó futamon maradt le a bajnoki címről, azóta azonban az utolsó versenyeknek mindig úgy futott neki a Ferrari, hogy a bajnoki versenyfutásból régen kiszállt.

“Ami igazán elkeserít, hogy a Ferrari az elmúlt években képtelen volt vb-címet nyerni” – mondta Montezemolo. “A tény, hogy a Ferrari jó ideje képtelen volt harcban maradni az utolsó versenyig, elég lesújtó.”

“A saját korszakomból is vannak rossz emlékeim, néhány címről az utolsó pillanatban maradtunk le, de legalább volt esélyünk. Az előző szezonban, és előtte többször ez nem történt meg, amit nagyon sajnálok.”

Montezemolo 2020-szal kapcsolatban is csak óvatosan optimista. “Meglátjuk. Az idén javulást várok a Red Bulltól és a Honda motorjától is, de a Ferrarinak is mindene megvan ahhoz, hogy az utolsó versenyig harcban legyen.”