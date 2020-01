A hét elején derült ki, hogy a Williams egyik legnagyobb szponzora, a csapatnál leginkább a Rexona dezodort hirdető vegyipari óriás, az Unilever öt közös év után elhagyta a csapatot.

Nem kellett sokáig várni, hogy az is világossá váljon, csak a sereghajtóvá silányult grove-iaktól, és nem a Forma-1-től búcsúztak el, ugyanis ma bejelentették, hogy a tavaly végre magára talált McLaren partnereként folytatja a cég.

McLaren Racing is delighted to announce a new multi-year technical partnership with @Unilever, starting in the 2020 #F1 season. Read more ⬇️

— McLaren (@McLarenF1) January 10, 2020