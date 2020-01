„Amikor besokallok a versenyzéstől, úgy gondolom, hogy szeretnék eltávolodni tőle. Emellett fiatal koromban más érdeklődési köreim is voltak. Imádom az autóversenyzést, de gyerekkoromban más sportokat is űztem” – mondta a TheCheckeredFlagnek.

Úgy tűnik, ebben a tekintetben rokonlélek vele Daniel Ricciardo, az F1-ben idén 10. idényét kezdő, 30 éves ausztrál már gondolkodik azon, mihez is fog majd, ha végleg kiszáll az autóból, céljai pedig nagyon hasonlók Hamiltonéihoz.

Olvass tovább

„Jó lenne eltávolodni a versenyzéstől, miután mindent beletettem, mert úgy rendesen lezárhatnám ezt a fejezetet, úgy lehetnék vele, hogy oké, az életem ezen szakaszának vége. De még ennél is fontosabb, hogy egyértelműen szeretnék mást is csinálni, legyen szó akár a divatról, akár a zenéről, nem is tudom.”

„Nem tudom elképzelni, hogy egész életemre ehhez a sportághoz legyek kötve. Egyértelműen ez volt életem eddigi szenvedélye, de az autóversenyzésen kívül valami másban is szeretnék sikeres lenni” – magyarázta.

A nyolcszoros futamgyőztes Ricciardo idén második évét kezdi a Renault-nál, ahol ugyan igen komoly fizetést húz – évi 27,5 millió dollárt –, ám 2019-ben nagyon szerény eredményeket ért el. A szerződése az év végéig szól a franciákkal, de nagy kérdés, hogy talál-e helyet magának máshol, ha újabb gyenge év jut neki a sárga-fekete autó volánjánál.