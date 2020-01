Ezzel együtt idén Leclerc lesz – legalábbis lélektani – előnyben, hiszen a tény, hogy karácsony előtt új szerződést adtak neki, 2021 helyett egészen 2024-ig lekötötték, egyértelműen jelzi, kulcsszerepet szánnak neki, míg Vettel szerződése idén kifut, vele pedig nem is sietnek hosszabbítani.

A fiatal monacói hamar a német veterán fejére nőtt, a feszült, konfliktusoktól sem mentes szezon végén pedig Vettel előtt is zárt – a Ferrari-főnök ki is jelentette, hogy 2020-ra teljes lesz az egyenlőség a pilóták között.

A Scuderia vezetője Mattia Binotto korábban azt mondta, a Spanyol Nagydíj környékén szeretnék elővenni a 2021-es felállás kérdését, azaz úgy tűnik, Vettelnek öt futama lesz a bizonyításra, de egy friss interjúban a csapatfőnök hangsúlyozta, hogy nem fognak elhamarkodottan lépni, szánnak majd időt a helyzet felmérésére, arra, hogy mindenki eldönthesse, hogyan tovább.

„Szerintem nem sürget minket semmi. Seb a Ferrarihoz tartozik. Együtt nézzük majd át, mit szeretne a jövőben, mi mit szeretnénk csinálni, mi az, amit még nem tettünk meg” – szögezte le.

„Mindenesetre hisszük, hogy Vettellel és Leclerc-rel miénk a mezőny legjobb párosa. Ráérünk, lesz időnk Sebbel megtárgyalni a jövőjét” – folytatta.

Tavaly év végén állandó témává vált Lewis Hamilton esetleges ferraris átszerződése, de miután a Red Bull meglepetésre 2023-ig lekötötte a Mercedesnél Hamilton potenciális utódjának tekintett Max Verstappent, az angol távozása is valószínűtlenebbnek tűnik, ez pedig Vettel kilátásait is javítja. Ha a német nem nyújt siralmas teljesítményt és maradni szeretne, valószínűleg maradhat is – ha Hamilton nem mozdul, talán csak Daniel Ricciardo igazolása lehet alternatíva a Ferrari számára.