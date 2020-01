A Forma-1-es szezonnyitónak otthont adó Ausztráliát jelenleg is természeti katasztrófa sújtja, az országban tomboló bozóttüzek óriási károkat okoznak.

Az év első futamát rendező Melbourne több száz kilométerre van a legközelebbi érintett környéktől, de a szervezők természetesen figyelemmel kísérik az történéseket. A verseny vezérigazgatóját, Andrew Westacottot is lesújtották az események, a futam megrendezése ugyanakkor nincs veszélyben.

“Melbourne-t nem érintik a tüzek, legalább 2-300 kilométerre tombolnak” – fogalmazott Westacott. “A verseny két hónap múlva lesz, senki sem tudja, mi történik addig, így az előkészületek pontosan úgy folynak, mint bármikor máskor.”

Westacott szerint a verseny megrendezésével segítséget is próbálnak majd nyújtani az érintetteknek. A helyi kedvenc Daniel Ricciardo is beszállt az adományozásba, sőt az Ausztrál Nagydíjon használt versenyfelszerelését is elárverezi majd a rászorulók javára.