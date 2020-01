A Forma-1-ben jövőre nagy szabályváltozási csomag lép életbe, melynek keretében a csapatok költését is erősen korlátozzák, kezdetben évi 175 millió dollárra, valamint – pontosan még nem ismert módon – a bevételek elosztását is egyenlőbbé teszik.

A cél az, hogy az erőviszonyok kiegyenlítődjenek, ne csak a jelenlegi három élcsapat küzdhessen a dobogós helyekért, a nagy pontokért, de a Haas főnök, Günther Steiner szerint botorság azt várni, hogy hirtelen borul majd a papírforma.

„Nagy naivitás lenne azt hinni, hogy a kisebb csapatok is az élmezőnyben küzdhetnek. Nem fog megtörténni” – mondta a Motorsport.comnak.

Egyelőre azt sem tudni, kik alkotják majd a mezőnyt, 2020-on túl még senki sem kötelezte el magát. A Haas sorsa is kérdéses, mert bár a 2016-ban bemutatkozott amerikai csapat ígéretesen indult, 2019-ben csúnyán visszaestek, és ahogy Steiner utalt rá, 2021-től sem várható aranykor. A főnök sem biztos benne, hogy az alapító-tulajdonos, Gene Haas folytatni akarja a projektet.

„Nem is tudom, mivel lehetne meggyőzni a maradásról. Magát kell meggyőznie, én legalábbis így látom ezt.”

„Elég jól ért a dolgokhoz, szóval ha én azt mondanám neki, 2021-ban győzni fogunk, ő azzal felelne, hogy nem tudom, mit beszélek – és igaza is lenne. Szóval tényleg nem tudom, mi lesz. De ahogy már korábban is mondtam, nagyon sok még a nyitott kérdés, szerintem nem is most kellene döntenie” – magyarázta.