Miután a Forma-1-ben a McLarennél nem sok babér termett számára, Fernando Alonso néhány éve a fejébe vette, hogy más kategóriákban való részvétellel bizonyítja, hogy ő a világ egyik legjobb autóversenyzője.

A kétszeres világbajnok spanyol 2017-ben nekifutott az amerikai Indy 500-nak, amelyen motorhibás kieséséig kimondottan jól ment, 2018-19-ben pedig a Toyota színeiben a hosszútávú világbajnokságon (WEC) is elindult, a szuperszezonban társaival kétszer is megnyerte a Le Mans-i 24 órást, végül pedig a bajnoki címet is behúzta, közben az „amerikai Le Mans-on”, a daytonai 24 óráson is nyert.

Az F1-ből 2018 végén kiszállt spanyol azonban most futott neki az eddigi legnagyobb kihívásnak, Alonso a Toyota versenyzőjeként – az ötszörös motoros győztes honfitársa, Marc Coma navigátori segítségével – a most Szaúd-Arábiában zajló Dakar-ralinak is nekivágott: első napja után a tisztességesnek mondható 11. helyen áll.

A spanyol a verseny előtt egy kicsit csipkelődött is, odaszúrt a nemrég a motoroslegenda Valentino Rossival gépcserés tesztet lezavaró mercedeses Lewis Hamiltonnak:

„Ez nem show-műsor, mint amikor a srácok motort és autót cserélnek” – mondta az olasz Gazzetta dello Sportnak.

„Olyanra nincs igényem. Nyilván szórakoztatóbb lenne olyan kategóriákban vezetnem, ahol tudom, mire számíthatok, ez viszont teljesen új dolog számomra” – utalt a pályaversenyzéstől nagyon messze álló terepralizásra.