“Baromi jó egy olyan legendát látni az autóban, mint Valentino. Vele izgultam az autóval való ismerkedésnél, arra emlékeztetett, amikor én ültem először F1-esbe. Amikor ott az egész csapat, egészen más a dolog” – mondta Hamilton, aki motoros-autós és motoros-motoros közös köröket is ment a Doktorral. “Nagyon menő volt Valentinót látni magam előtt ugyanolyan motor nyergében!”

Az esemény körül feltűnően nagy volt a csend, már az is felröppent, hogy Hamilton bukott Rossi motorjával, de szerda estére megjelentek a fotók és a videofelvételek a Ricardo Tormo pályán történtekről.

Hétfőn a spanyolországi Valenciában a közös szponzor Monster Energy szervezésében két szupersztár, a hétszeres MotoGP-bajnok Valentino Rossi és a hatszoros F1-bajnok Lewis Hamilton közös teszten vett részt, amelyen egy más járgányait, a Yamaha YZR M1-est és a Mercedes 2017-es modelljét, a W08-ast is vezették.

Olvass tovább

“Egyáltalán nem könnyű uralni a motort. Volt egy kis kicsúszásom, de egyben vittem vissza a motort. Lépésről lépésre tanultam, de meredek volt.”

“Ez volt a legjobb évem, ez a csere pedig a hab a tortán. Nem gondoltam volna, hogy decemberben ilyen jól érzem majd magam. Most pedig várom, hogy a családommal legyek, együtt töltsük a karácsonyt. Mindenkinek boldog karácsonyt és kellemes ünnepeket kívánok!”

Kattints a képre, galéria nyílik!

A kétezres évek közepén, második felében a Ferrarival már több F1-es tesztet is teljesített Rossi így beszélt a különleges pályanapról:

“Korábban is nagy rajongója voltam Lewisnak, de mostantól még inkább az lettem. Fantasztikus napunk volt, amelyen a motorsport két csúcskategóriája nem pusztán találkozott, de együtt is működött. Egy napra igazi F1-es versenyzőnek éreztem magam, nem akartam, hogy véget érjen” – mondta a 40 éves olasz.

“A YZR-M1-essel is körbementem a pályán Lewisszal. Büszkeséggel töltötte el a csapatunkat, hogy osztozhattunk vele a szenvedélyünkben. Valencia technikás, nehéz pálya, szeles is volt az idő, felmerült benne, hogy Lewis nem tudja majd folytatni, de ragyogóan kezelte a motort, nagyon jól ülte meg az M1-est. Azt hiszem, szuperül érezte magát, ami abból is látszott, hogy alig akarta abbahagyni.”