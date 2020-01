A Forma-1-es világbajnokság 1950-ben indult, tavaly, 2019-ben zajlott a széria 70. idénye.

Az F1 vezetése furcsa módon idén, a 71. szezonban kezdi ezt ünnepelni, ma, január 1-jén ugyanis bemutatták a digitális platformokon használni kívánt új, a 70-es számot hangsúlyosan megjelenítő logókat.

Mi nem egészen értjük a logikát, de íme:

1950-2020 – Formula 1® presents a new logo to celebrate 70 years of the greatest racing spectacle on the planet #F1 #F170 https://t.co/nl6DQg9rXa pic.twitter.com/wxmInE68sF

— F1 Media (@F1Media) January 1, 2020