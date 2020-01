„Korai lenne még erről beszélni. Sosem lehet tudni, mit hoz az élet, mi fog történni, és egyelőre tetszik is a ralizás. Jó móka, emellett szerintem a vezetési képességeimnek is jót tesz valami mással próbálkozni. De nem gondolkodtam még ezen annyira, még jó ideig a Forma-1-ben képzelem el magam. Még nagyon sok mindent lehet elérni. Egy nap majd meggondolom, hogyan is tovább, egyelőre tetszik a rali, élvezem, és persze soha ne mondd, hogy soha.”

Ami az F1-et illeti, Bottasnak a mezőny többségéhez hasonlóan 2020-ban fut ki a szerződése. Egyelőre nem tudni, hogyan alakul a pilótapiac, de ha rajta múlna, maradna a helyén.

„Egyértelműen érdekes év vár ránk, nem is emlékszem, mikor járt le egyszerre ennyi versenyző szerződése. Ahogy mindenki, úgy természetesen én is megvizsgálok majd minden lehetőséget. Persze ha rajtam múlna, nem is lenne kérdés, hogy 2021-ben is ennél a csapatnál folytatnám. Nagyon jól érzem magam a Mercedesnél, folyamatosan javul a teljesítményünk és én is egyre jobb versenyzővé válok.”

Bottas 2019-ben érte el eddig legjobb Forma-1-es eredményét, csapattársától, a bajnok Lewis Hamiltontól ugyan jelentősen lemaradt a végére, de négy futamgyőzelmével és kilenc egyéb dobogós helyezésével lazán hozta a 2. helyet.