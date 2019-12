„Úgy hiszem, Michael eredményei egyediek voltak és azok is maradnak. Németországban ő robbantotta be a Forma-1-et, mindenki, aki utána jött, csak mögéje sorolhat be. Természetesnek látom ezt és büszke vagyok a hazámra, nem gond számomra kimondani, hogy Németországért vezetek” – folytatta.

Olvass tovább

Bár a Vettel által begyűjtött négy világbajnoki cím is szép, ő nem úgy van ezzel, mint például volt csapattársa és barátja, Kimi Räikkönen, hogy a 2007-es siker után megelégedett azzal, hogy bebizonyította, bajnoki szintű versenyző.

„Én nem úgy gondolkodom, hogy korábban már megnyertem, úgyhogy nem kell többször. Nem gondolom, hogy a korábbi sikereim a jövőben is sikert garantálnak. Persze így is nagyon szerencsésnek mondhatom magam, hogy már nem is egyszer bizonyíthattam magamnak, hogy le tudom győzni a legjobbakat és én is az egyik legjobb vagyok. Nem azzal kelek minden reggel, hogy én vagyok a legjobb. Hiába írják, hogy érdemes így gondolkodni, én nem ilyen vagyok.”