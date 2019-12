„A nagy dolgok kicsi lépésekkel kezdődnek. Együtt erősebbek vagyunk, a Keep Fighting mozgalom egyesített eneregiái másoknak is erőt adnak”– nagyjából így hangzik Corinna Schumacher legújabb nyilatkozata, amit egyre több nagy, nemzetközi újság is átvesz.

A hétszeres Forma-1 bajnok felesége éppen Michael balesetének évfordulója elé időzítette nyilatkozatát, ami mellé a hírmagyarázók és a rajongói klubbok pozitív kommentárokat fűznek.