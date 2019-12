Max Verstappen korábban is tett már célzásokat arra, hogy Lewis Hamilton nagyrészt a Mercedesnek köszönheti világbajnoki címeinek sorozatát. Októberben úgy fogalmazott, Hamiltonnál és Charles Leclerc-nél is gyorsabbnak tartja magát, de egyelőre nincs megfelelő autója ahhoz, hogy bajnok legyen.

Verstappen úgy érzi, ha ő is Mercedesben ülhetne, mint Hamilton, akkor jövőre ő is a sokadik vb-címére készülhetne. “Ha a helyében lehetnék, én is nyugodtan készülnék 2020-ra” – mondta Verstappen.

“A jelenlegi mezőny hatvan százaléka képes lenne arra, hogy világbajnoki címet nyerjen egy Mercedesben. Ez csak az autótól függ.”

“Lewis nagyon jó versenyző, és egyike minden idők legjobbjainak. De legyőzhető.”

Verstappent persze megkérdezték arról, hogy ki az a negyven százalék, aki viszont egy Mercedesszel sem lenne képes vb-címet nyerni, de erre nem akart válaszolni a holland.