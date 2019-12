Vasseur az F1 előtt az alsóbb kategóriákban nagy nevet szerzett azzal, hogy kezei alól többek között olyan nevek kerültek ki, mint Nico Rosberg, Lewis Hamilton, Nico Hülkenberg, Valtteri Bottas, Charles Leclerc, így általában is megkérdezték a véleményét Schumacher Forma-1-es kilátásairól.

A hétszeres világbajnok Forma-1-es legenda fia, Mick 2018-ban ragyogó hajrával megszerezte a Forma-3-as Európa-bajnoki címet, 2019-re pedig a Forma-2-be lépett fel, emellett bekerült a Ferrari versenyzői akadémiájára is, az utóbbinak köszönhetően pedig tavasszal, Bahreinben az Alfa Romeónál és a Ferrarinál is tesztelhetett.

“Micknek először is meg kell nyernie a Forma-2-t, vagy legalább nagyon jól kell szerepelnie. De az ő helyzetében, a rajta lévő nyomás miatt ez hihetetlenül nehéz lesz. De a Ferrarival együtt figyeljük a haladását.”

Az Alfa Romeo 2020-nak változatlan felállással fut neki, Kimi Räikkönen mellett újra a Ferrari-nevelt Antonio Giovinazzi vezet majd, bár a fiatal olasz szerződéshosszabbítása egy darabig bizonytalannak tűnt. Vasseur azt mondta most, Giovinazzi idei teljesítményét úgy is lehet nézni, hogy félig üres volt a pohár, és úgy is, hogy félig tele.