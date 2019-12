Lewis Hamilton a hatodik világbajnoki címét hozó 2019-es szezon vége felé többször is hangsúlyozta, hogy alig várja, hogy egy kicsit kiengedhessen és a családjával lehessen a téli szünetben.

Az öccse, Nicholas Hamilton Instagram-fiókjára feltöltött videó szerint a 34 éves Mercedes-pilóta – világos ruhában, kiengedett afrofrizurával – el is kezdte a tervezett programot: láthatóan önfeledten ropja családtagjaival a csoportos táncot.

The Christmas celebrations have started early at the Hamiltons 🎄

(via @nicolashamilton/instagram) pic.twitter.com/KMR1e6dDZF

— ESPN F1 (@ESPNF1) December 16, 2019