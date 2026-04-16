Meglepő dologgal állt elő a kínai Seres: a cég – amely az Aito modellek mögött áll – hivatalosan is szabadalmat nyújtott be (és meg is kapta) egy autóba épített WC-re. A megoldás nemcsak furcsa, de mérnöki szempontból kifejezetten komoly kihívás.

A „járműbe integrált toalett” elnevezésű szabadalmat 2025. április 22-én nyújtották be, és 2026. április 10-én hagyták jóvá, jelenleg is érvényes – írja a CarNewsChina.

A rendszer alapja egy WC és egy sín

A vécé az ülés alá kerül beépítésre, és szükség esetén egyszerűen kihúzható, majd használat után visszatolható – gyakorlatilag láthatatlanul eltűnik az ülés alatt.

A megoldás kulcsa a helytakarékosság: az autók utastere, különösen az elektromos modelleké, rendkívül zsúfolt a padló alatti akkumulátorok miatt. A Seres ezért az ülés alatti, eddig kihasználatlan térhez nyúlt.

A rendszer teljesen integrált, és a jelenlegi iparági próbálkozásoknál jóval kifinomultabb. Korábban például a Polestone nevű cég egy egyszerűbb megoldással állt elő, ahol egy ülőke és eldobható zacskók kombinációját lehetett elővenni a középkonzolból – de ez inkább kempingezős kompromisszum volt.

Mérnöki bravúr vagy zsákutca?

Papíron jól hangzik, a valóságban viszont komoly akadályok állnak a sorozatgyártás előtt:

szennyvíz elvezetése egy zsúfolt padlólemezben,

megfelelő tárolás és szigetelés,

szagok teljes kizárása,

a sínrendszer tartóssága hosszú távon.

És van egy még nagyobb kérdés: ki akar vécére menni az autójában?

Hiába a zárható fedél és a szagtalanító megoldások, a pszichológiai gát valószínűleg sok vásárlónál erősebb lesz, mint a technikai kíváncsiság.

Egyelőre nem biztos, hogy tömeggyártásig jut az ötlet, de opcióként – egyedi extraként – elképzelhető a jövőben.

Közben a háttérben az üzleti nyomás is nő: az Aito 9 eladásai három hónapja csökkennek Kínában. A modellből legutóbb 11 345 darabot adtak át, ami 44,2 százalékos visszaesés éves összevetésben. A Huawei és a Seres már dolgozik a frissített változaton, hogy új lendületet adjanak a típusnak.

Hogy ebben szerepet kap-e a „rejtett vécé”, az egyelőre kérdés – de az biztos, hogy ennél furcsább extráról ritkán hallani az autóiparban.