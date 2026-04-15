A ’98-as, egyedileg épített Prevost luxusbusz, amelyet egykor Charlie Sheen használt, most új gazdát keres – és a múltja legalább annyira érdekes, mint maga a jármű.

Egy 12 napos dorbézolás eredménye

A sztori már önmagában filmbe illő. Charlie Sheen a karrierje csúcsán, amikor még teljes gázzal tolta a “rock and roll” életvitelt, egy – saját bevallása szerint – 12 napos buli közepén úgy gondolta, eljött az ideje, hogy vásároljon megának egy lakóbuszt. Szóval állítólag besétált a Prevost gyárába, és rendelt magának egy teljesen egyedi buszt.

Az alapot egy Marathon XL alváz adta, de minden más a színész igényeire lett szabva. A belső dizájnt egy Los Angeles-i bár, a Bar One ihlette, amely Sheen egyik törzshelye volt a sok közül.

Igen ám, csak amikor a busz elkészült – jóval a maratoni buli után – Sheen értetlenül állt a dolog előtt, amikor leszállították neki a járművet. Tágra nyílt szemekkel pislogott: “Ez meg kinek az ötlete volt???”

De ha már megvolt, nem adta vissza, a busz éveken át szolgálta Sheent, elsősorban mobil öltözőként a forgatásokon, például a Két pasi – meg egy kicsi idején.

Mi volt Charlie Sheen luxusbuszában?

hátul teljes értékű hálószoba,

középen a társalgóban két, egymással szemben álló vörös bársonykanapé,

teljesen fekete enteriőr (padló, falak, bútorok),

két fürdőszoba, az egyik zuhanyzóval,

bárként is használható konyharésszel.

Állítólag időnként bérbe is adta a buszt, például egy japán Forma–1-es pilóta is használta éveken át.

Új élet turnébuszként

A 12,7 literes, hathengeres Detroit Diesel motorral szerelt jármű végül 2021-ben került új tulajdonoshoz, amikor Sheen eladta Tim Montana zenész/producernek. Montana turnébuszt csinált belőle, és mintegy 30 ezer mérföldet (kb. 48 ezer km) tett meg vele. A legnagyobb átalakítás a hálószobát érintette: azt kiszedték, és hat fekvőhelyes emeletes ágyas rendszert építettek be.

A busz 511 liter gázolajat, 454 liter friss vizet és külön 227–227 liter szennyvíztartályt képes magával vinni.

Meglepően „keveset futott”

A digitális kilométeróra 257 ezer mérföldet (kb. 413 ezer km) mutat. Ez elsőre soknak hangzik, de egy Prevost busz 1–2 millió mérföldre (1,6–3,2 millió km) van tervezve – vagyis ez még bőven „bejáratós” kategória.

A buszt a Bring a Trailer aukciós oldalon hirdették meg, ahol jelenleg 67 ezer dollárnál (kb. 20 millió forint) jár a licit. Ez egy ilyen múltú és felszereltségű járműnél kifejezetten alacsonynak számít. A csomag része ráadásul néhány eredeti Charlie Sheen-relikvia is.

Ez a Prevost nem csak egy luxusbusz, hanem egy darabka Hollywood-történelem. Egy korszak lenyomata, amikor egy színész gond nélkül berendelt magának egy guruló éjszakai klubot – csak mert megtehette.