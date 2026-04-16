Néha a bűnözők azt gondolják a terv tökéletes, nyomtalanul végrehajtható és végtelenségig ismételhető. A legtöbb esetben pont ez okozza vesztüket, mert ha valahol lehetetlen események esnek meg feltűnő számban, akkor az a hatóságoknak is feltűnik.

Ez történt az Egyesült Államokban a New Orleans keleti részén áthaladó I-10-es autópálya egy 14 mérföldes szakaszán. A balesetek statisztikáival foglalkozó szakembereknek feltűnt, hogy 2004 és 2017 között a 18 kerekű nyergesvontatókat érintő, sávváltáskor, holttérben történő balesetek száma megháromszorozódott: évi 69-ről közel 200-ra ugrott.

Az útszakaszon nem történt változás, a forgalom sem nőtt meg, csak a balesetek lettek egyre gyakoribbak.

A személyautókban kivétel nélkül többen utaztak – a járművenkénti átlagos utasszám 1,4-ről több mint 3 főre nőtt. A The New Yorker beszámolója szerint a Louisianai Állami Egyetem (LSU) egyik statisztikusa kiszámította: annak az esélye, hogy ez a minta természetes úton, a véletlen műveként alakuljon ki, 1 a 750 ezer milliárdhoz.

Az események középpontjában a tragikus sorsú Cornelius Garrison III becenevén „Slim” állt, aki (mint később kiderült) végrehajtotta ezeket a baleseteket. Mert szó sincs véletlenről, a statisztikák egy jól megtervezett, rendszeres biztosítási csalásra mutattak rá.

Cornelius feladata az volt, hogy szándékosan hajtson bele a gyanútlan kamionokba, ezzel biztosítási kifizetéseket kicsikarva. Garrison úgy cserkészte be a nyergesvontatókat – ahogy azt az egyik nyomozó plasztikusan jellemezte: mint oroszlán az áldozatát –, kivárta a sávváltást jelző indexet, majd gázt adva szándékosan belehajtott a nehézgépjármű holtterébe. Az ütközés után azonnal kipattant a volán mögül, elsétált a helyszínről, majd egy tettestárs vette fel. Tucatnyi balesetet rendezett meg így, de az incidensek során egyetlen utas halálát sem okozta.

Innen pedig mintha egy Better Call Saul epizódba csöppentünk volna.

A bűnszervezet jogi hátterét olyan ügyvédpáros adta, aminek egyik tagját csalásért már lecsukták élete során. Az utasokat szegényebb negyedekből toborozták, és fizettek nekik azért, hogy kockára tegyék testi épségüket. Voltak, akik teljesen felesleges gerincműtéteknek vetették alá magukat, csak hogy mesterségesen feljebb srófolják a kártérítési igényeket.

Az ügyvédpáros volt az igazi nyertese ezeknek az életveszélyes eseteknek, bevételük milliós nagyságrendűre ugrottak, természetesen dollárban.

Az FBI végül 2019-ben indította el a leleplező, „Operation Sideswipe” kódnevű akcióját. A sofőr, Garrison informátor lett, de 2020 szeptemberében édesanyja ajtaja előtt agyonlőtték – a gyanú szerint a két ügyvéd megbízásából. – írta a The Guardian.

A két ügyvédet elfogták, összesen hatvanhárom ember ellen emeltek vádat, a vádlottak büntetésének kiszabását (a végső ítélethirdetést) előzetesen júliusra tűzték ki.