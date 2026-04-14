Bár az Egyesült Államok és Izrael által kirobbantott iráni háború miatt az április Bahreini és Szaúd-arábiai Nagydíj kipottyant, a Forma-1 2026-ban zsinórban már harmadik 24 fordulós idényét rendezte volna. A naptár már – pusztán logisztikai okokból is – nem igazán bővíthető (a szabályok szerint 25 forduló a maximum), így csak a helyszínek színesítése, rotálása a cél.

Ennek keretében merült fel, hogy az F1 visszatérhetne a világ legnépesebb országába, Indiába is, ahol 2011-13 között három nagydíjat rendeztek, ám pénz-/adóügyi okokból már az ötéves szerződés kitöltése előtt kikerült a naptárból a helyszín.

A közelmúltban az Uttar Prades állambeli Noidában fekvő Buddh International Circuit (BIC), azaz az Indiai Nagydíj korábbi helyszíne új irányítás alá került, és ezzel párhuzamosan februárban már arról szóltak a hírek, hogy készen állnának a száguldó cirkusz újbóli fogadására, tárgyalásokat is kezdenek az F1 vezetésével.

Ez még nem volt különösen meglepő, de úgy tűnik, az ottaniak kicsit előreszaladtak: hétfőn ugyanis az ország sportminisztere már azt jelentette be, hogy 2027-ben, azaz a jövő évben újra megrendezik a Forma-1-es Indiai Nagydíjat.

„2027-ben F1-es futam lesz Indiában, 100 százalék, hogy megvalósul. Az első versenyt a Buddh pályán rendezik. Körülbelül hat hónap lesz még a részletek pontos tisztázása. A kormány segít majd a vitatott adózási kérdések tisztázásában, hogy megérje a rendezése a szerevezőknek” – nyilatkozta Mansukh Mandaviya.

Úgy tűnik, hogy a nagy bejelentést nem egyeztették a Forma-1-gyel, ugyanis a sportág szóvivője nem hogy nem erősítette meg az Indiai Nagydíj visszatérését, egyenesen ki is zárta a 2027-es rendezést:

„India értékes piac a Forma-1 további növekedése szempontjából, ráadásul igen szenvedélyes rajongói bázisunk van ott, 2027-ben nem fogunk ott versenyezni. Sosem volt még akkora érdeklődés Forma-1-es versenyek rendezése iránt, mint most, a naptár pedig véges” – közölték az F1 hivatalos álláspontját.

A Forma-1-be idén vadonatúj helyszínként Madrid kerül be egy új utcai pályával, rövidebb távon pedig Thaiföld, a Dél-afrikai Köztársaság, Ruanda, illetve Törökország és Marokkó is pályázna versenyrendezésre.