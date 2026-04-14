Könnyen lehet, hogy forradalmi változás előtt állnak az útépítések, legalábbis ami az anyaghasználatot illeti. Mindez egy új találmánynak köszönhető, mely mögött a Honda is ott bábáskodik. A japán autógyártó is részt vett annak a cégnek a megalapításában, melynek tagjai egy újfajta összetevőt alkottak meg, mellyel olcsóbbá és tartósabbá is válhatnak az utak.

A létrehozott cég, a PathAhead szakemberei rukkoltak elő a Rising Sand nevű építőanyaggal, melynek extrája az, hogy sivatagi homokból készül. Ez azért nagy szó, mert a finom, szinte porszerű anyag híresen alkalmatlan arra, hogy bármit kezdhessen vele az építőipar. Ezt az akadályt tudták megugrani a szakemberek: a nagyon finom, gömbölyű szemcséjű homokot nagyobb, egységesebb, szögletesebb határú szemcsékké alakítják, mely így alkalmassá válik útépítéshez, betonhoz és más infrastruktúra-elemekhez. Mindezt egy speciális kötőanyaggal érik el, melyet aztán hőnek és magas nyomásnak tesznek ki.

Mint írják, a fejlesztés különösen Afrikában kaphat jelentős szerepet, ahol a gyors népességnövekedés és gazdasági fejlődés ellenére az utaknak csak kb. 20%-a burkolt, és a meglévő infrastruktúra is gyorsan romlik. Ezzel együtt azért mi is szívesen látnánk Magyarországon olyan utakat, mely az átlagos tíz év helyett akár több mint húsz évig is bírná a strapát, azaz kevésbé kátyúsodna, ráadásul a teljes életciklusát tekintve 60 százalékkal olcsóbb lenne, mint a jelenleg elterjedt útépítési megoldások.

A PathAhead 2027-től kezdve Kenyában, majd Tanzániában és Dél-Afrikában teszteli az anyagot valós körülmények között, hogy igazolja tartósságát és alkalmazhatóságát különböző klíma- és forgalmi viszonyok mellett. Az első üzem, ahol tömeggyártásban készülhet az anyag, Kenyában épülhet meg 2028-ban, ahonnan afrikai építőipari cégeket szolgálhatnak ki.

Mint cikkünkben írtuk, a Rising Sandre építőanyagként is lehet tekinteni, a megfelelő anyagok hozzáadásával akár épületszerkezeti elemeket is létre lehet hozni az anyagból.