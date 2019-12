Idén mutatkozott be a Forma-1-ben a Williamsnél a Forma-2 tavalyi bajnoka, a Mercedes-nevelt George Russell. Az angol tehetség 2019-ben nem sokat mutathatott a sereghajtó autóval, mindössze csapattársát, Robert Kubicát verte rendszeresen, de a pontok tekintetében még vele szemben is alulmaradt, hiszen a kaotikus Német Nagydíj végén a lengyelnek pottyant le egy szerencsés pont, míg Russell nullázott az első évében.

A 21 éves versenyzőt azért nem keserítette el a szezon, és ha a saját és csapata idei eredményeiből nem is, máséiból bőven merít motivációt, a ferraris Charles Leclerc-hez, valamint az F2-ben tavaly mögötte, a 2. és 3. helyen záró Lando Norrishoz (McLaren) és Alexander Albonhoz (Red Bull) méri magát.

“A Mercedesnél és Williamsnél mindenki tudja, hogy tavaly legyőztem Landót és Alexet. Ha a tényeket nézzük, ugyanazon a pályán haladok, mint Charles. Győzött a GP3-ban, én is győztem a GP3-ban, ő is, én is az első évünkben megnyertük a Forma-2-es bajnokságot. És most, hogy Charles-nak már sok-sok pole-ja van, futamokat nyert, hogy Alex is megmutatta, mire képes, és hogy Lando is szép munkát végez, örülök is a sikereiknek” – magyarázta.