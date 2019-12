A 2015-től az idei év elejéig a Ferrari kommunikációs főnökeként tevékenykedő Alberto Antonini érdekes teóriával állt elő, ő úgy véli, Hamiltonék szivárogtattak, főleg, hogy néhány évvel ezelőtt a csapat Nico Rosberggel is tárgyalt, mégsem lett belőle hír.

Az elmúlt két hétben komoly lendületet kaptak a Lewis Hamilt 2021-es ferraris átigazolását illető pletykák, találgatások. Az olasz Gazzetta dello Sport arról írt, hogy a hatszoros világbajnok angol idén kétszer is találkozott és tárgyalt már a maranellói márka vezéreivel, a híreket és az átszerződés lehetőségét pedig a pilóta és a Mercedes-főnök Toto Wolff sem igyekezett cáfolni.

“Korábban én még Toto Wolffot is láttam Maranellóban, még vacsorázni is elmentünk – nem kettesben. Mégsem jelent meg erről egyetlen sor sem. Ha valaki titokban akar tartani egy találkozót, akkor az általában sikerül is. Szóval a Hamilton és Elkann (John, Ferrari-elnök) közti két találkozóról szóló pletyka nem véletlenül került elő, hanem azért, mert valakinek ez volt az érdeke.”

“Biztos, hogy nem a Ferrari szivárogtatott, nekik volt elég bajuk idén házon belül. Viszont jövőre is ugyanez a versenyzői párosuk lesz, szóval a Hamilton iránti érdeklődésük kiszivárogtatással őket lehet destabilizálni.”

“Sokkal valószínűbb, hogy a pletyka valaki olyantól származik, akinek jól jön ez. Egyesek azt gondolhatják, hogy Lewis indítja így a kötélhúzást a Mercedesszel a szerződéshosszabbítás előtt, de szerintem inkább Lewis és Toto akarja így meggyőzni a stuttgarti fejeseket, hogy ne zárják el az F1-es pénzcsapot” – fejtegette.