Szerdán Abu-Dzabiban tényleg finiséhez ért a 2019-es Forma-1-es szezon, az idei autók utoljára gördültek pályára hivatalos keretek között a Pirelli kétnapos gumitesztjének második napján.

A leggyorsabb a Williams Mercedes-kötődésű ifjonca, George Russell lett, az angol a tavaszi bahreini tesztelés után idén másodszorra vezethette a bajnokcsapat autóját. Ahogy a Merci-főnök már korábban hangsúlyozta, Russellnek most semmit sem kellett bizonyítania, tisztán a tesztelési munkára koncentrálhatott, míg az állandó versenyzők, Valtteri Bottas és Lewis Hamilton Malajziában, a névadó szponzor Petronasnál ünneplik az idei sikereket.

