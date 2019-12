Az utóbbi két versenyzőnek szerencsétlen találkozása is volt: nem sokkal az edzés vége előtt a 11-es kanyarban apróbb versenybalesetet hoztak össze, a mexikói kipörgette a vörös autót.

Footage of Perez tapping Vettel into a spin at Turn 11 today at the tyre test in Abu Dhabi #F1 #AbuDhabiTest @ChrisMedlandF1 pic.twitter.com/BwJX91QSoZ

A szezonban látott állandó versenyzők mellett tesztpilóták és egy átigazoló is vezetett, a Toro Rossónál Danyiil Kvjat Sean Gelaellel osztozott az autón, a Williamsnél pedig az egykori Minardi-tesztelő, a magyar kötődésű izraeli Chanoch Nissany fia, Roy Nissany vezetett – minden bizonnyal szép kis summáért cserébe.

Away he goes, for the first time! @OconEsteban gets his first taste of the R.S.19. #RSspirit #AbuDhabiTest pic.twitter.com/Qw4BPkMp69

