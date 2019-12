Az évek során, idén is felröppent már párszor a dolog, az elmúlt héten pedig komoly lendületet is kaptak a Lewis Hamilton Ferrarihoz való átszerződését illető spekulációk, miután a Scuderia és a Mercedes főnöke, valamint maga a versenyző is félig-meddig nyíltan beszélt a lehetőségről.

A januárban 35. születésnapját ünneplő angol mercedeses szerződése 2020 végén fut ki, reális lehetőségnek tűnik, hogy a hatszoros világbajnok pályafutása befejezéseként ferraris sikerekkel tegye fel a koronát a karrierjére, véli Hamilton volt csapattársa, a 2016-os bajnok Nico Rosberg.

“A Ferrari természetesen legendás csapat, Lewis pedig a szintén legendás Mercedesszel már sok-sok bajnoki címet nyert, így az egyetlen valódi továbblépés az lenne a pályafutását tekintve, ha a Ferrarival is bajnokságot nyerne” – mondta a német.

“Én tehát biztos vagyok abban, hogy meggondolná ezt, persze attól is függ, hogy a Ferrari hajlandó-e eleget fizetni neki, és hogy elég jó évük lesz-e jövőre. Sok dolgon múlik, de szerintem lehetséges” – folytatta.