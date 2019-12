A múlt héten komoly lendületet kaptak a Lewis Hamiltont a Ferrarihoz kötő pletykák, Abu-Dzabiban a Scuderia főnöke, Mattia Binotto azt mondta, örül, hogy a hatszoros világbajnok 2020 után szabad, az olasz Gazzetta dello Sport arról írt, hogy az angol idén már kétszer tárgyalt a maranellói vezérekkel, ráadásul a Merci-főnök, Toto Wolff is elismerte, hogy pilótája másfelé is nézelődik, hozzátéve, hogy ez részéről nem gond.

A szezonzáró Abu-dzabi Nagydíj után a futamot – és persze az idei évet – megnyerő Hamilton reagált az olasz sajtóhírekre is, nem cáfolta azok lényegét.

“Ami zárt ajtók mögött történik, az mindig magánügy, akárkivel is üljek le tárgyalni” – szögezte le.

“Sok-sok éven keresztül sosem foglalkoztam más opciókkal, mert egyenesen haladunk előre az utunkon. De tudom, hogy Toto is mérlegeli a jövőt illető lehetőségeit, szóval kíváncsian várom, ő merre indul” – utalt arra, hogy hozzá hasonlóan a Mercedes-főnök szerződése is 2020 végén jár le, Wolff pedig akár az F1 irányításában is vállalhat szerepet azután.