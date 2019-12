Az Abu-Dzabiban rendezett Forma-1-es idényzárót és az egyéni bajnokságot is az ötödik helyen zárta Sebastian Vettel, míg csapattársa, Charles Leclerc a dobogón fejezte be a szezont, és a pontversenyben is előtte végzett. A Ferrari versenyzője tisztában van vele, hogy ez kevés lesz tőle a folytatásban.

„Nem olyan évünk volt, mint amilyenben reménykedtünk. Úgy gondolom, az okok egyértelműek, ahogyan a tanulságok is” – nyilatkozta a leintés után a négyszeres világbajnok. „Erősebbeknek kell lennünk csapatként, és nekem is jobb munkát kell végeznem, sőt tudok is javulni. Részemről nem volt valami nagyszerű ez az év.”

Vettel ugyanakkor úgy véli, a Ferrarinak muszáj összerakni egy olyan csomagot a 2020-as szezonra, amivel fel tudja venni a harcot a Mercedes és a Red Bull ellen. „Nem volt olyan rossz [ez az idény – szerk.], mint amilyennek tűnt. Minden csupán apróságokon múlott” – magyarázta. „Először is magamba kell szállnom, őszintén. Tudom, hogy képes vagyok ennél jobbra, és az is lesz a cél jövőre, hogy előrébb lépjek. Remélhetőleg a csomagunk is erősebb lesz, így küzdhetünk a Mercedesszel és a Red Bull-lal.”