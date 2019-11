Mint arról beszámoltunk, Sebastian Vettel minden médiakötelezettségét lemondta a Forma-1-es Abu-dzabi Nagydíj „nulladik” napján, így a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) sajtótájékoztatóján sem vett részt – persze megvolt rá az oka: felesége, Hanna ugyanis életet adott harmadik gyermeküknek.

A Ferrari versenyzője a negyedik helyről indulhat az év utolsó versenyén, de pályafutása során először úgy érzi, szívesebben töltötte volna otthon ezt a hétvégét. „Talán ez az első hétvége, amikor a legerősebb bennem az az érzés, hogy szívesen lennék otthon is” – nyilatkozta a német RTL-nek.

„Nyilván szeretném, hogy jól záruljon ez a szezon, ugyanakkor otthon is lennék a feleségemmel, szóval le vagyok törve” – folytatta mondanivalóját, és elárulta azt is, hogy az édesanya és a fiúgyermek is jól van.

„Minden nagyon jól ment, így természetesen nagyon-nagyon boldog vagyok. Hála Istennek, hogy ezekben a napokban is kapcsolatban tudunk maradni” – ujjongott a gólyahír után.

