Valtteri Bottas idén hosszabbított szerződést a Mercedessel: a finn egy éves kontraktust írt alá a brackley-i istállóval. Ellentétben csapattársával, a hatszoros világbajnok Lewis Hamiltonnal, Bottas gondolatai még nem a jövő kihívásai körül forognak.

“Nem, nem gondolkoztam még ezen” – árulta el a 2019-es szezon második helyezettje. “Nem kell mindent a következő szezon kezdete előtt sietve elintézni, én úgy gondolom.”

Habár Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke kicsit sajnálja, hogy a szezon második felére halasztotta a finn versenyző szerződéshosszabbításának kérdését, Bottas jelenleg másképp látja a történetet. “Örülnék, ha egy kicsit körbe tudnék nézni, hogy mit gondol a csapat (a Mercedes – a szerk.) és mit ajánl. Nincs rajtam emiatt nyomás.”

Bottas szerint a 2020-as évad komoly változásokat hozhat: többek között Sebastian Vettel és Max Verstappen szerződése is lejár a Ferrarinál és a Red Bullnál. “Év elején és a nyári szünetben is izgalmas lesz a helyzet. Nem emlékszek olyan évre, amikor ilyen sok versenyzőnek egyszerre járt le a szerződése. Hozzám hasonlóan persze mindenki figyelni fog minden lehetőségre. Ha most kellene döntenem a jövőmről, hülyeség lenne nem a jelenlegi csapatomat választanom” – zárta mondanivalóját.

Kövesd Facebook-oldalunkat, hogy ne maradj le a Forma-1 legfrissebb híreiről!