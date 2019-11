A 2021-es szabályok nagyban megváltoztathatják a Forma-1 jelenlegi képét: az autókat érintő szabályok mellett számos versenyzőnek is lejár a szerződése, így több élpilótánál is felmerülhet a kérdés, hogy folyatja-e pályafutását az új érában is, vagy szögre akasztja bukósisakját.

A hatszoros világbajnok Lewis Hamilton is 2020-ig kötelezte el magát a Mercedesszel, de jövőbeli sorsa még kérdéses, csakúgy, mint Sebastian Vettelé, aki hasonló helyzetben van a Ferrarinál. Mattia Binotto, a négyszeres bajnok az Abu-dzabi Nagydíj pénteki napján elárulta, örül a helyzetnek.

“Lewis kivételes versenyző, fantasztikus. Örülünk a tudatnak, hogy 2021-ben elérhető lesz, de túl korai lenne döntést hozni – utalt a pilótakérdésre az olasz szakember. “Örülünk a jelenlegi pilótapárosunknak.”