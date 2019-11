Olvass tovább

“De összességében megbékéltem mindennek, az eredményeimmel, és nem úgy érzem, hogy versenyzőként nyugdíjba vonulok. Nem azt érzem, hogy végleg búcsút intek a Forma-1-nek. Lehet, hogy nem leszek ott a rajtrácson jövőre, de ha lehetőség adódik, készen állok majd” – folytatta.

Az annak idején ragyogó alsóbb kategóriás eredmények birtokában a Williamsnél bemutatkozó, majd a 2012-ben a Force Indiánál, 2013-ban a Saubernél, majd a renault-s igazolásig újra a silverstone-i alakulatnál vezető német eddig 176 F1-es versenyen indult, jó ideje övé a legtöbb dobogós helyezés nélküli verseny legkevésbé sem hízelgő rekordja.

Hülkenberget az elmúlt hetekben hírbe hozták az amerikai Indycarral és a Német Túraautó-bajnoksággal is, de a német Interlagosban is azt mondta, még nem írt alá semmit és a közeljövőben nem is készül szerződni – nagyon úgy tűnik, hogy a 2020-as évet (kényszer)pihenővel tölti majd.