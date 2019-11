Vasárnap még futamgyőzelmet ünnepelt Interlagosban Max Verstappen, de a Red Bull hollandja aztán halálhírt kapott: 72 éves korában rákban elhunyt apai nagyapja, Frans.

Bár neki és apjának, Josnak finoman szólva is érdekes volt a viszonya – 2016-ban Jos állítólag összeverte saját apját –, Frans mindig is támogatta unokáját, a Forma-1-es futamhétvégéken közös, kivetítős versenynézéseket is szervezett, amíg tehette.

“Az öröm és a bánat gyakran együtt jár” – mondta a holland Ziggo Sportnak eljuttatott közleményében Max Verstappen.

Úgy tudni, Frans Verstappent szombaton búcsúztatják.