A 2019-es Forma-1-es idényben már kétszer dőlt meg a kerékcserék gyorsasági rekordja, a Red Bull most, az utolsó előtti fordulóban pedig még lejjebb srófolta az időt.

A Milton Keynes-i alakulat szerelőinek a későbbi futamgyőztes Max Verstappen első kiállásánál mindössze 1,82 másodpercre volt szüksége a négy kerék kicseréléséhez, ami 6 századmásodperces javulás a korábbi csúcshoz képest.

Az idény még 1,92-es rekorddal kezdődött, ezt a Red Bull és a Williams közösen tartotta tavalyról, de az energiaitalos alakulat a Brit Nagydíjon 1,91-re szorította az időt, majd Hockenheimben, a Német Nagydíjon következett az 1,88-as újabb világrekord, amit most adtak át a múltnak.

1.82 seconds – new pit stop world record! @redbullracing have done it again! #DHLF1 #BrazilGP #F1 #MomentsThatDeliver

➡️All pit stop times: https://t.co/PY5mTPKeCM pic.twitter.com/P9RnRuSpCX

— DHL_Motorsports (@DHL_Motorsports) November 18, 2019