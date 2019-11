A mclarenes Carlos Sainz a szombati időmérő első szakaszában adódott motorhiba miatt a mezőny legvégéről a 20. helyről kezdte a Forma-1-es Brazil Nagydíjat, ám a spanyol végül a 3. lett a versenyen.

Kellett ehhez a mercedeses Valtteri Bottas, valamint a Ferrari párosának kiesése, a Red Bull-os Alexander Albon Lewis Hamilton általi kipörgetése, és persze az is, hogy az esetért a hatszoros világbajnok utólag büntetést kapjon, de a spanyolnak így is a pályán kellett maradnia, végül pedig, a hivatalos ceremónia után a dobogóra is felállhatott.

“Nagyon furcsa első dobogó ez, hiszen nem álltam ott közvetlenül a verseny után. Nagy kihívás volt a mezőny végéről a 3. helyre érni, de mindent beleadtam egészen az utolsó pillanatig” – mondta Sainz, aki pályafutása első top3-as eredményét ünnepelhette.