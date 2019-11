Tulajdonképpen minden ajtó bezárult Nico Hülkenberg előtt, így több, mint valószínű, hogy a német pilóta 2020-ban már nem fog a Forma-1-ben versenyezni. Egyébként is már csak a Williamsnél van szabad ülés, de úgy fest, pusztán idő kérdése, hogy bejelentsék Nicholas Latifit George Russell csapattársaként. Hülkenberg majdnem egy teljes évtizeden át volt tagja a királykategória mezőnyének, ám az első évében – a 2010-es Brazil Nagydíjon – szerzett pole pozíciójánál nagyobb sikerélményben nem volt része.

1997 Forma-1-es világbajnoka, Jacques Villeneuve élesen kritizálta is a Renault német pilótáját, amiért ilyen sokáig maradt a sportágban úgy, hogy közben nem hozta a tőle elvárt eredményeket. „Ő is tudja, hogy így is tovább tartott a karrierje, mint kellett volna. Szerencsésnek mondhatja magát, amiért mindig megfizették azért, hogy versenyezzen. Most azonban vége az F1-es pályafutásának, és ezzel ő is tisztában van. Innen már nincs visszaút” – mondta a Interlagosban.

„Sokkal jobb ugyanis egy olyan sráccal vállalni a kockázatot, akivel kapcsolatosan kétségei vannak az embernek, mintsem egy olyan valakit választani, aki tíz év alatt alig mutatott valamit” – magyarázta kijelentését a kanadai.

Egyelőre kérdéses, mit hoz Hülkenberg számára a jövő. Jelenleg a legvalószínűbb forgatókönyvnek az tűnik, hogy az IndyCarban folytatja pályafutását. Egyes források szerint az Ed Carpenter Racing versenyzője lehet, és a csapattulajdonos-versenyző autójával indulna az épített pályás versenyeken – ám a csapat tagadja a híreszteléseket.