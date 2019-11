Albon a Belga Nagydíjon történt előléptetése óta minden egyes futamon az első hatban zárt, 68-54 arányban a szerzett pontok terén verte is Verstappent, ez az egyenletes, kiszámítható teljesítmény billentette felé a mérleg nyelvét, árulta el a csapatfőnök, Christian Horner a keddi bejelentésben:

“Alex kiemelkedően jól szerepelt, amióta Belgiumban a csapathoz került, az eredményei pedig magukért beszélnek. Lehetetlen lenne letagadni, hogy milyen egyenletesen teljesít, ráadásul egyre inkább kitartó, végtelenül elszánt versenyzőként is nevet szerez magának. Alex bizonyította, hogy teljes mértékben megérdemli, hogy a Red Bull Racingnél folytathassa a fejlődést” – mondta a főnök.

It’s @kvyatofficial and @PierreGASLY for 2020! 🤜🤛

We are pleased to confirm that Daniil Kvyat and Pierre Gasly will be continuing with the team in 2020!

Full story 📲 https://t.co/Gh8s9MCiG5 pic.twitter.com/tJjeUSTUyP

— Toro Rosso (@ToroRosso) November 12, 2019