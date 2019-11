Daniel Ricciardo Red Bull-os szerződése 2018-ban járt le, az ausztrál pedig szeretett volna a Ferrarinál vagy a Mercedesnél állást találni, de egyik élcsapat sem adott neki ülést. Nyárra úgy tűnt, az ausztrál kénytelen lesz hosszabbítani a Red Bull-lal, ezért óriási meglepetést keltett azzal, hogy bejelentette, 2019-től a Renault gyári pilótája lesz.

Az átigazolás egyelőre nem jött be, és bár Ricciardo váltig állítja, hogy nem bánta meg a váltást, nehéz elképzelni, hogy óriási előrelépés híján 2020-on túl is a franciáknál maradjon, persze a pletykák szerint akár az is előfordulhat, hogy a csapat dől ki alóla, már 2019 végén.

Jó kérdés, hogy az utóbbi esetben hova is mehetne a 30 éves versenyző, de úgy tűnik, a Red Bullnál a maguk részéről tudják a választ: hozzájuk nem.

“A versenyzőink le vannak kötve (2020-ra), nálunk nincs hely” – mondta a felvetésre az energiaital-gyártó motorsportfőnöke, Helmut Marko, hozzátéve, hogy harmadik autót sem indítanának a kedvéért.”Ez fel sem merült, de amúgy is, ki fizetné?”

“De felteszem, hogy a csapatot azonnal átvenné valaki” – utalt az enstone-i gárdára.