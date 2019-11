Már a rajtnál láthatóan gondjai voltak Sebastian Vettelnek a Forma-1-es Amerikai Nagydíjon, több pozíciót is veszített – ezt követően többször is jelezte a rádión a csapatnak, hogy megsérült az autója. A nyolcadik körben fel is kellett adnia a versenyt a Ferrari pilótájának, a jobb hátsó felfüggesztése ugyanis felmondta a szolgálatot.

„Nem ütköztem, de vissza kell néznem a felvételeket, hogy biztosra menjek” – nyilatkozta kiesése után a német. „Nagyon rossz volt a tapadás, valósággal szenvedtem azzal, hogy munkára fogjam a gumikat. Egy jó pár körömbe beletelt ez. Onnantól kezdve arra törekedtem, hogy felvegyek egy ritmust, de gondjaim voltak, főként a jobbos kanyarokban. Meg kellett szoknom a helyzetet, aztán eltört a felfüggesztés.”

Vettel kiállását követően a Ferrari figyelmeztette is másik pilótáját, Charles Leclerc-t, hogy kerülje el a kerékvetőket az ominózus 8-as kanyarnál, ahol az 5-ös rajtszámú versenygép is tönkrement.

„Nincs ötletem, hogy mit volt ez, de kell az elővigyázatosság. Elég sokat mentünk hiba nélkül, nem tudom, mi történt ezúttal” – jegyezte meg Vettel, akinek az esélyei az összetett tabella harmadik helyére ezzel az austini betlivel jelentősen romlottak Leclerc-rel és a Red Bull-os Max Verstappennel szemben.