Sebastian Vettel első próbálkozását már az első kanyarban elrontotta, a német elfékezte magát az emelkedő tetején. Később persze ő is megfutotta a továbbjutáshoz elegendő időt, de ez lassabb volt, mint Lewis Hamilton, Max Verstappen és Valtteri Bottas addigi legjobbja.

P1 👊 P3 👊 Decent first efforts from the boys to kick off #Q1 Lewis clocks a 1:33.454, VB is 0.296s back… #USGP #F1 pic.twitter.com/vvog03LWH6 — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) November 2, 2019

A McLarenek ismét villogtak: Lando Norris az első helyen jutott tovább, de Carlos Sainz is befért a nagycsapatok közé, amikor egyszerre köröztek a pályán. Ezzel ő is továbbjutott az időmérő második szakaszába, ellenben a két Alfa Romeóval, Sergio Perezzel (Racing Point) és a két Williamsszel. Perez egyébként is csak a bokszutcából kezdheti a versenyt egy büntetés miatt, így nem fog szomorkodni.

Advancing to Q2: 1 Norris, 2 Hamilton, 3 Verstappen, 4 Gasly, 5 Bottas, 6 Vettel, 7 Magnussen, 8 Ricciardo, 9 Sainz, 10 Stroll, 11 Albon, 12 Leclerc, 13 Hulkenberg, 14 Kvyat, 15 Grosjean. #F1 — Autosport Live (@autosportlive) November 2, 2019

BREAKING: ELIMINATED, Q1 16 GIO

17 RAI

18 RUS

19 PER

20 KUB#USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/XBGU55Fntz — Formula 1 (@F1) November 2, 2019

A Q2-ben a Mercedesek és a Ferrarik törték meg a csendet. Ők, valamint Verstappen a közepes gumikon próbálkoztak a továbbjutással, míg a többiek a piros oldalfalú Pirelliket tették fel autóikra. Az első körök után Alexander Albon állt az élre a lágy gumikkal, őt Hamilton, a csapattárs Verstappen, Bottas, Leclerc és Vettel követte a közepeseken. Még a német lemaradása is csak 3 tized volt a Red Bull thai-britjéhez képest.

Brilliant from @alex_albon 💪 He nails a 1:32.898s and goes P1 with just over 7 mins to go in Q2 #USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/4JBKf1Sc4y — Formula 1 (@F1) November 2, 2019

Ekkor a két McLaren, a Toro Rossó-s Pierre Gasly és Kevin Magnussen állt továbbjutásra a hazai versenyhétvégéjét teljesítő Haasszal.

Az utolsó próbálkozásra többen visszatették a piros oldalú lágy gumikat, azonban a Mercedesek és Verstappen szándékosan lelassítottak a célvonal előtt, hogy a közepes gumikon indulhassanak a versenyen. A két Ferrari egy-egy újabb szett közepes gumit felhasználva az élre ugrott, Leclerc-Vettel sorrendben. Nem jutott tovább Nico Hülkenberg a Renault-val, a két Haas, Danyiil Kvjat a Toro Rossóval és Lance Stroll a Racing Pointtal.

BREAKING: ELIMINATED, Q2 11 HUL

12 MAG

13 KVY

14 STR 📸

15 GRO#USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/Q2v6rxi7zo — Formula 1 (@F1) November 2, 2019

Az időmérő végén Kvjat, Verstappen és Hamilton majdnem összehozott egy hármas balesetet, a versenybírák jegyezték a történteket, de vizsgálatot nem indítottak.

A Q3-as első felfutások után Bottas állt az élen 1:32,029-es új körrekorddal, Vettel, Verstappen, Leclerc, Hamilton és Albon előtt. A finn 12 ezredmásodpercet adott a németnek, a jobbik Red Bullt 16 századdal verte, a többiek pedig 2, 3, illetve 5 tizeddel voltak lassabbak.

BIG lap! ✊ @ValtteriBottas pumps in a 1:32.029 to take provisional #USGP pole! A new track record! 🔥🔥🔥 That’ll take some beating… pic.twitter.com/lKsiOIteTd — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) November 2, 2019

A fináléra mindenki felcsavarta a motorokat és új gumikat tett fel. Az utolsó próbálkozásra a Red Bullok vezették fel a sort a Ferrari és a Mercedes párosa előtt. Végül senki sem javított az idején, így Bottas pályafutása 11. pole-pozícióját szerezte, mögötte Vettel, Verstappen és Leclerc egy tizeden belül következett.

A 2019-es Forma-1-es Amerikai Nagydíj magyar idő szerint vasárnap este 20.10-kor kezdődik.

