Nagy eséllyel csak 19 autót láthatunk a pályán a Forma-1-es Amerikai Nagydíj szombati időmérőjén, miután a második szabadedzés leintése után a versenybírák megbüntették Sergio Perezt. A Racing Point mexikóija az idő lejártakor visszatért a bokszba, de nem vette észre, hogy kiintették mérlegelésre.

Miután elhaladt az első boksz mellett, ahol a mérleg is található, mérnöke felhívta a figyelmét hibájára. Azt tanácsolta a mexikóinak, hogy guruljon vissza csapatához, de ne álljon be a kereket cserélni. Ő azonban ezt megtette, és csapata le is cserélte négy gumiját. Csak ezután tolták vissza a bokszutca elejére, hogy lemérhessék.

Hasonló eset történt Azerbajdzsánban Pierre Gaslyval is. A francia akkor szintén nem vette észre, hogy őt szólítják, és ő is ugyanezt a büntetést kapta a stewardoktól.

