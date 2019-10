Max Verstappen a 2018-as idény második és a 2019-es szezon első felében remek eredményekkel, szinte hibák nélkül versenyzett, ám a nyári szünet óta többször is inkább a régi, néha indokolatlanul belemenős Verstappen jelent meg a pályán.

A Forma-1 szerdai, Los Angeles-i rajongói fesztiválján két riválisát, a volt csapattárs Daniel Ricciardót és a mercis Bottast is megkérdezték a rendezvényen szintén részt vevő Verstappent ért kritikákról, de ők sokkal megengedőbbek voltak.

“Én sosem bíztam benne!” – kezdte viccelődve az ausztrál.

“Az ember néha tudatában van, kivel csatázik, máskor nem. Szerintem előfordul, hogy a versenyző annyira a csatára koncentrál, hogy nem is tudja, a mezőny melyik tagjával küzd az adott pillanatban. A rajtnál azért tudni lehet, ki is van a környéken, és olyankor érdemes egy kicsit… nem is tudom.”

“Én bírom Maxot. Tetszik, ahogy versenyez. Keményen vezet, én pedig inkább olyan valakivel csatázok, mint ő, mint egy olyan pilótával, aki kevésbé rámenősen védekezik vagy támad” – magyarázta a holland mellett két év fél idényt eltöltő Renault-versenyző.

“Szerintem túlzásba vitték a témát” – állította Bottas. “Nagyon jó versenyei voltak, nagyon jó előzésekkel, kemény, de sportszerű versenyzéssel, aztán egy ilyenből nagy sztorit kerekítenek.”

“Agresszív versenyző, de nincs ezzel gond. Minden pilóta másképp viselkedik, minden versenyzőt másképp kezelünk a pályán. Ez teljesen rendben van. Unalmas is lenne, ha mind egyformák lennénk” – mutatott rá a finn.