A Mercedes a 2019-es idény elején megállíthatatlannak, a korábbiaknál is erősebbnek tűnt, az első fordulóban hat pole-t és nyolc futamgyőzelmet szereztek, ám Ausztriában és Németországban a Red Bull-os Max Verstappen is behúzott két győzelmet, a nyári szünet után pedig a Ferrari lendült neki, Mexikóig az összes időmérőt nyerték, még ha győzelemre nem is tudták váltani az összes pole-t (a legutóbbi három versenyt a Merci-pilóták nyerték).

A Mercedes főnöke, Toto Wolff szerint egyenesen jót tesznek a csapatának a kvalifikációkon kapott pofonok, az olaszok feljavult formája.

“Nyers tempóban jelenleg a Ferrarié a legerősebb csomag, de a vasárnapok nem igazán jönnek össze nekik. Tetszik ez. Továbbra is úgy akarjuk folytatni, mint eddig. Ezek az időnkénti időmérős pofonok pedig segítenek, hogy tovább fejlődjünk” – állította a Motorsport.comnak.

“Elégtétel a csapat számára, amikor sikerül mindent összeraknunk és a teljesítménynek köszönhetően vasárnap, amikor igazán számít, mi nyerünk, persze így sem jó érzés, amikor tudjuk, hogy nem kvalifikálhatunk az élre.”

“A nagyszerű pilótáinknak és a jó stratégiának köszönhetjük ezt a három győzelmet, de az is biztos, hogy szombatonként még hiányzik a tempónk.”