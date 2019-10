Idei 10., pályafutása 83. győzelmét aratta a Forma-1-es Mexikói Nagydíjon Lewis Hamilton, azonban a britnek még várnia kell arra, hogy megszerezze a hatodik világbajnoki címet, ugyanis legfőbb üldözője, a csapattárs Valtteri Bottas a harmadik helyen, a ferraris Sebastian Vettel mögött ért célba. A dobogósokkal 2009 Forma-1-es világbajnoka, Jenson Button készítette az interjúkat a leintés után.

Lewis Hamilton, Mercedes (1.): „Először is tapsoljuk meg ezt az elképesztő közönséget, akiknél jobbat még nem láttam! Hihetetlen ez az eredmény, így szeretnék köszönetet mondani a csapatomnak. A srácok a folytatásban is nagyon keményen, összeszedetten fogják végezni a dolgukat. Maga a verseny szenvedés volt, mert egy kicsit megsérült az autóm. De leszegtem a fejem, a második etap azonban így is hosszúnak érződött.”

„Nem érdekel” – felelte arra a kérdésre a listavezető, hogy zavarja-e, hogy nem sikerült még megnyerni a 2019-es bajnoki címet. „Imádok versenyezni, és egyszerre csak egy versenyre figyelek. Ez egy olyan futam volt, amit egy ideje már meg akartam nyerni. Trükkös helyzet alakult ki, de ma megvolt a lehetőségünk és az autó is egyben volt, a csapat pedig a legjobb stratégiát dolgozta ki.”

Sebastian Vettel, Ferrari (2.): „Meglepő módon nagyon jól működtek a kemény gumik, úgy gondolom, hogy Lewis a második etapban szinte csak sétakocsikázott. Boldog vagyok, mert alapvetően jó futam volt, de ennél okosabban is taktikázhattunk volna.”

Valtteri Bottas, Mercedes (3.): „A tegnapi nap után nagyon élveztem a futamot, ez jó eredménynek számít, én pedig örülök. A rajt érdekes volt, veszítettem is egy pozíciót, de utólag nézve egész jó volt. Már sokkal jobban érzem magam, mint tavaly ilyenkor. Megvan a tempóm és az önbizalmam is, erre kell tovább építeni. Várom már a következő hétvégét.”