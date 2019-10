Nagyszabású változásokra készül 2021-től a Forma-1, főként pénzügyi és technikai szempontból, a cél pedig az, hogy izgalmasabb és kiszámíthatatlanabb legyen a bajnokság. Október végéig kellene véglegesíteni a szabálymódosításokat, ám a legfrissebb hírek szerint még a múlt héten sem volt összhang a csapatok között, amikor a sportág részvényesei találkoztak Párizsban.

Christian Horner, a Red Bull csapatvezetője elárulta, hogy az is felmerült lehetséges forgatókönyvként, hogy 2021-ben csak a 175 millió dolláros költségplafont vezetik be, minden más pedig egy évvel később, 2022-ben lép életbe – a jelentések szerint azonban ezt nem fogadták el a csapatfőnökök. Az egyet nem értés hátterében az áll, hogy meg akarják akadályozni azt, hogy a legjobb istállók továbbra is irtózatos, 300 millió dollár feletti összegeket öljenek évente az F1-es projektjükbe, ezzel fenntartva az évek során kialakult szakadékot az üldözőbollyal szemben.

„Utólag nézve úgy fest, jobban jártunk volna azzal, hogy előbb a költségplafont vezettük volna be, 2021-ben, míg a többi változást csak 2022-ben, azt követően, mert így több időt áldozhattunk volna azok kifejlesztésére. Az pedig lehetetlen, hogy a költségplafon már 2020-ban érkezzen, sosem egyezne bele minden csapat. A költségplafon egyébként is érzékeny témája a Forma-1-nek, de az átmeneti időszakot jelentő jövő év a jelenlegi szabályokkal, a féktelen költekezéssel nagyon drága lesz. Talán egy lehetőség elveszett arra, hogy ezt a folyamatot intenzívebben ellenőrizzék, és késleltessék a változásokat, illetve továbbfejlesszék azokat” – nyilatkozta az Autosportnak Horner.