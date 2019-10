“Úgy tűnik, három vagy négy kiállás is lehet ebből. A pálya nagyon agresszíven bánik a gumikkal. Amikor elkezdenek szemcsésedni, sokkal könnyebb lesz elfékezni őket. Szerencsére nem volt ilyen gondom, igyekezni fogok a továbbiakban is elkerülni ezt.”

A megszokottól jelentősen eltérő körülmények között kell versenyezniük minden egyes alkalommal a pilótáknak a Forma-1-es Mexikói Nagydíjon. A legnagyobb különbséget a 2200 méteres tengerszint feletti magasság jelenti, az emiatt ritkább levegő pedig az autók viselkedését is befolyásolja.

A hatodik vb-címéért hajtó Mercedes-pilótának van esélye arra, hogy már Mexikóban behozhatatlan előnyre tegyen szert a pontversenyben, de a pénteki eredmények nem ezt támasztják alá. “Nem vagyunk igazán lemaradva a Red Bulltól és a Ferraritól, csak a motorjaikat csavarták fel az egyenesben. Egyelőre a gumik működését próbáljuk megérteni. Hideg volt reggel, és egy kicsit melegebb lett a második edzésre. Nehéz hajszálpontosan belőni, hogyan is működnek” – tette hozzá.

Csapattársa, Valtteri Bottas nem látja annyira derűsen a Mercedes lemaradását, mint Hamilton. “Sokkal nagyobb a különbség, mint amire számítottunk a hétvége ezen pontján” – árulta el a finn. “Igencsak csúszós volt a pálya, főleg az első edzés volt trükkös a túlkormányzott autóval” – tette hozzá úgy, hogy a második 90 perces szakaszban szépet piruettezett a stadionrész bejáratánál.

“A Ferrari és a Red Bull is jól teljesít ezen a pályán, de mint általában, most is rengeteg dolgon tudunk egy kicsit javítani a következő napra” – mondta Bottas.

